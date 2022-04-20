به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر هشدار در شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه به صدا در آمده است.

در همین ارتباط برخی منابع از حمله راکتی مقاومت فلسطین به اراضی اشغالی خبر می‌دهند و همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی علت به صدا در آمدن آژیر هشدار در شهرهای صهیونیستی مجاور باریکه غزه هستند.

همچنین منابع صهیونیستی اعلام کرده اند که صدای ۳ انفجار در منطقه سدیروت در نزدیکی مرز نوار غزه شنیده شده است.

منابع دیگری نیز از شلیک دست کم ۵ راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی خبر دادند و رسانه‌های عبری زبان فعال شدن سامانه گنبد آهنین برای مقابله با راکت‌های مقاومت را تائید کردند.