کاهش ۱۵ نفری بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: روند آمار بستری‌های کرونایی در گیلان همانند روزهای اخیر نزولی است.

وی با تأکید بر اینکه این شرایط شکننده بوده و هر گونه عادی انگاری می‌تواند شرایط را به گذشته بازگرداند، افزود: در شبانه روز گذشته ۴۵ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان گیلان پذیرش شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان به ۱۷۳ نفر رسیده است، گفت: در مقایسه با روز گذشته ۱۵ نفر کاهش یافته است.

وی در ادامه به وخامت حال ۳۳ بیمار کرونایی اشاره و اضافه کرد: ۳۶ بیمار نیز با شرایط بد در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

مهرابیان با بیان اینکه رعایت شیوه نامه‌ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید مورد توجه شهروندان باشد، تصریح کرد: توجه به واکسیناسیون به ویژه دُز سوم نیز باید به صورت جدی از سوی شهروندان اقدام شود.