٢٢ روستای استان فارس آماده فرو نشست

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل عبدالهی بعد از ظهر چهارشنبه در سلسله جلسات مدیران پاسخگو بیان کرد: بر اساس آمار به دست آماده ٢٢ روستا در استان فارس آماده فرو نشست هستند که اگر اقدامی برای آنان صورت نگیرد به زودی دچار این معضل خواهند شد.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته در دو شهرستان گراش و زرین دشت فرونشست مشاهده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: یکی از اصلی ترین مشکلاتی که طی سال گذشته در استان فارس روی داد و موجب شد تمامی دستگاه‌های خدمت رسان با این مشکل مواجه شوند موضوع سیل بود که باعث ویران شدن خانه هزار خانوار شد.

عبداللهی افزود: ٨۵٠ میلیارد تومان اعتبار برای برطرف کردن این مشکل در استان فارس تخصیص پیدا کرد که از این اعتبارات بیش از ۵۴٠ میلیارد تومان در راستای تأمین زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی و ٧٩ میلیارد کمک بلاعوض و ١۵۴ میلیارد هم وام اعطا شد.

اجرای نزدیک به ١۵٠٠ عملیات در سال ١۴٠٠

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان فارس در ادامه این جلسه گفت: طی سال ١۴٠٠ بیش از ٢٣ هزار نفر از خدمات هلال احمر استان فارس بهره مند شدند.

درویشی ادامه داد: طی سال ١۴٠٠ بالغ بر یک هزار و ۴٩١ عملیات توسط نیروهای هلال احمر استان فارس اجرایی شد و خدمات متعددی در اختیار افراد جامعه قرار گرفت.

وی در خصوص حوادث تاکید کرد: بیشتر حوادثی که در سال ١۴٠٠ توسط این جمعیت مورد ارائه خدمات قرار گرفت می‌توان به حوادث جاده‌ای، آتش سوزی، حوادث کارگاهی، زمین لرزه و… اشاره کرد.

به گفته این مقام مسئول تعداد حوادث در سال ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧ درصد رشد داشته است.