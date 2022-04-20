به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عابدینی اظهار کرد: محدودیت توقف وسایل نقلیه در صورت نیاز از ساعت ۱۷ شبهای ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان تا پایان مراسم در طول مسیرهای میدان شهدا بهطرف خیابان شیرازی(از تقاطع شهدا تا حرممطهر و روگذر شیرازی)؛ خیابان امامرضا (ع) حدفاصل میدان بسیج تا میدان بیتالمقدس تا زیرگذر حرم مطهر در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: همچنین مسیرهای خیابان طبرسی از تقاطع گمنام تا حرم مطهر؛ خیابان نواب صفوی از میدان پنجراه تا حرممطهر و طول خیابان شهید اندرزگو؛ خیابان بیتالمقدس تا تقاطع خسروی و خیابان آیتالله بهجت از تقاطع شهدا تا مقابل بهجت ۲ از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای شبهای قدر است.
وی افزود: با توجه به پذیرش پارکینگهای حرممطهر از ساعت ۲۰ شبهای احیاء تا پایان مراسم از تردد کلیه وسایل نقلیه شخصی و موتورسیکلتها به سمت حرم مطهر جلوگیری شده و در صورت حضور عزاداران در معابر و عدم امکان عبوروسایل نقلیه، محدودیت ترافیکی کامل اعمال خواهد شد.
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