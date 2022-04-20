احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای پایش کیفی هوا در ایستگاههای قصرشیرین و سرپلذهاب، هوای این شهرستانها برای افراد حساس ناسالم است.
وی افزود: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاه قصرشیرین ۱۱۱ و سرپلذهاب ۱۱۲ گزارش شده است و در سطح هشدار قرار دارد.
سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاه اسلامآبادغرب ۴۳، پاوه فرمانداری ۶۲، زیباپارک کرمانشاه ۶۳، کرمانشاه شهرداری مرکزی ۶۸ و کنگاور ۹۴ است.
جلیلیان خاطرنشان کرد: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در حالت استاندارد زیر صد بوده و شهرستانهای استان کرمانشاه به غیر از سرپلذهاب و قصرشیرین در وضعیت استاندارد قرار دارند.
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