پخش زنده مراسم احیاء شب های قدر در شبکه اشراق زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن لطیفی گفت: ویژه برنامه‌های صداوسیمای مرکز زنجان برای شبهای باعظمت قدر و شهادت حضرت علی (علیه السلام) در زنجان اعلام می‌شود.

وی اظهار کرد: پخش زنده مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳:۳۰ به مدت ۱۸۰ دقیقه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، مداحی و مناجات حضرت امیر از صحن مطهر امام زاده سید ابراهیم (ع) زنجان آغاز و با قرائت دعای پر فیض جوشن کبیر از شبکه اشراق ادامه خواهد یافت.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: همزمان با شهادت مولای متقیان امام علی (ع) مراسم عزاداری و احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام شیرمحمدی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان از ساعت ۲۳:۳۰ از محل این دانشگاه آغاز و تا ۲:۳۰ بامداد با قرائت دعای حضرت امیر و جوشن کبیر تداوم خواهد یافت.

لطفی تاکید کرد: مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان نیز از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه باسخنرانی آیت اله حسینی زنجانی آغاز و با قرائت دعای جوشن کبیر از محل مسجد جامع زنجان بصورت مستقیم از شبکه اشراق پخش می‌شود.

لازم به یاد آوری است که این برنامه معنوی همزمان از شبکه استانی صدای مرکز زنجان هم به سمع شنوندگان خواهد رسید.

وی گفت: همچنین برنامه رادیویی از محراب تا معراج از ۳۱ اردیبهشت ماه هر شب از ساعت ۲۱ و دعای ابوحمزه ثمالی به مدت ۵۰ دقیقه از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد، مناجات حضرت امیر از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد به مدت ۲۵ دقیقه و برنامه مصباح ویژه سالروز شهادت امیرالمومنین از ساعت ۱۰ صبح به سمع شنوندگان خواهد رسید و سایر برنامه‌های روتین و زنده مانند ویژه برنامه‌های افطار و سحر با دعوت از کارشناسان حوزه و دانشگاه به تبیین ابعاد شخصیتی حضرت علی (ع) خواهند پرداخت.