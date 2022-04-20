غبار مهمان آخر هفته کرمانشاهیان

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، موجی کم رطوبت طی امروز و فردا (پنجشنبه) جو منطقه را تحت تأثیر گرفته علاوه بر افزایش ابر و در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، بارش‌های خفیف و پراکنده‌ای نیز بخصوص برای نواحی کوهستانی استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: موج مذکور به تدریج هوای استان کرمانشاه را غبارآلود خواهد کرد و این غبار، طی ساعاتی از بعدازظهر چهارشنبه تا اواسط وقت فردا (پنجشنبه) و در نواحی مرزی از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی روزهای جمعه و شنبه جوی نسبتاً پایدار در منطقه حاکم می‌گردد که به استثنای ابرناکی آسمان و در بعضی ساعات رشد ابر، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان نخواهد داشت.

دولتشاهی با پیش بینی دمای هوا در استان کرمانشاه طی روزهای پایانی هفته، خاطرنشان کرد: متوسط دمای هوا در دو روز پایانی هفته مختصراً کاهش می‌یابد.