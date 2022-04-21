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۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۵۵

فرمانده انتظامی استان فارس خبر داد؛

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در فارس/ ۱۸ قبضه سلاح کشف شد

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در فارس/ ۱۸ قبضه سلاح کشف شد

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس گفت: با توجه به چهار عملیات ویژه ای که طی ۴٨ ساعت گذشته در استان روی داد، یک تن و ٢٠٠ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به عملیات هوایی که طی ۴٨ ساعت گذشته در استان فارس انجام شد چند باند مسلح و مواد مخدر در استان کشف و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها بالغ بر یک تن مواد مخدر حشیش، ١٣ کیلو حشیش جاسازی شده در خودرو و ١۴٠ کیلو تریاک کشف شده است.

حبیبی تاکید کرد: در یکی دیگر از عملیات‌های صورت گرفته باند قاچاق سلاح نیز کشف شد که ١٨ قبضه سلاح در خانه وی کشف و همدستان وی نیز در حال شناسایی‌اند.

به گفته این مقام مسئول با تلاش‌های صورت گرفته حجم قابل توجه‌ای از معتادین متجاهر در شیراز جمع آوری شده تا مشکلات در این بخش نیز کاهش یابد.

کد مطلب 5472435

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