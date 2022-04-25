به گزارش خبرنگار مهر، جواد مؤمنی خوشنویس چیره‌دست همدانی از سال ۱۳۶۷ قلم در دست گرفته و با رقص انگشتانش صریر قلم نواخته است. او از ۱۶ سالگی در طلب کاغذ و قلم برآمده و در کنار اساتید برجسته‌ای چون استاد علی شیرازی، استاد امیراحمد فلسفی در خط نستعلیق، استاد حاج احمد عبدالرضایی، استاد علی رضائیان در خط ثلث و استاد ابوالفضل خزاعی در خط نسخ مشق عشق کرده است. ردای مؤمنی، ردای هنر قدسی است و همه عمر لبریز از لحظات ناب عرفانی بوده، گهگاهی غزل و رباعی تحریر می‌کند و گاهی کتیبه نگاری اماکن متبرکه، مساجد، تکایا و حسینیه‌ها، این اواخر هم کتابت قرآن نصیبش شده است.

وی در طول سال‌ها ممارست و تمرین مسئولیت‌های متفاوتی نیز از جمله مدرس رسمی انجمن خوشنویسان همدان از سال ۸۰ تاکنون، عضو شورای مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران از سال ۸۴ تا ۹۸، بازرس انجمن خوشنویسان همدان به مدت ۹ سال و مسؤول خانه خوشنویسان حوزه هنری همدان برعهده داشته است. این استاد خوشنویسی همچنین رئیس انجمن خوشنویسان سازمان بسیج هنرمندان از ابتدای تشکیل این سازمان تاکنون است همچنین در شورای عالی انجمن خوشنویسان سازمان بسیج هنرمندان کشور عضویت دارد.

این خوشنویس توانمند، زکات خوشنویسی را آموزش می‌داند و بیشتر وقت خود را صرف پرورش هنرجو و انتقال این هنر قدسی کرده در این میان ده‌ها رتبه استانی، ملی و بین‌المللی در جشنواره‌های مختلف را از آن خود کرده است.

کتیبه‌نگاری؛ آرزوی کودکی

جواد مؤمنی هنرمند خوشنویس و کاتب قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدای کلامش را با آرزوی نوجوانی‌اش پیوند می‌دهد و می‌گوید: کتیبه نگاری ۸۰۰ محراب مسجد را از سال ۷۰ با اجرای کاشی ساز، نقاش و مینیاتوریست توانای همدانی استاد حاج حسن قربانی در کارنامه دارم این یعنی همان آرزوی دوره نوجوانی‌ام که به مدد خداوند محقق شده است.

وی قلم بر دوات می‌زند و رسم‌الخط معجزه را بر صفحه قلبش می‌نگارد و ادامه می‌دهد: ممارست و تمرین خط از نوجوانی جزئی از وجودم شده بود، آن سال‌ها به سختی هفته‌ای یک بار به تهران رفت و آمد می‌کردم و بدون وقفه از کلاس‌های اساتید بزرگ بهره‌مند می‌شدم. در حال حاضر هم دارای گواهینامه فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران و دارای درجه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستم.

«اربعین»؛ برکت بخش خوشنویسی

این استاد خوشنویسی از نمایشگاه‌های فردی زیادی که برپا کرده یاد می‌کند هر چند نمایشگاه گروهی خاصی که سالانه به مناسبت اربعین از بیستم تا ۲۸ ماه صفر در همدان برقرار می‌شود زبانزد عام و خاص است، همچنین ۹ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۱۵۰ نمایشگاه گروهی در داخل استان و به صورت جشنواره‌های ملی برگزار کرده است.

وی که بیشترین زمان خود را خرج آموزش می‌کند و از پایه‌گذاران و مروجان خط نسخ و ثلث در استان همدان است، در این مورد یادآور می‌شود: در انجمن خوشنویسان همدان، حوزه هنری استان، مراکز آموزش عالی، آموزشگاه‌های آزاد هنری، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و سازمان بسیج هنرمندان خطوط نستعلیق، ثلث و نسخ را تدریس و صدها هنرجو تعلیم داده‌ام.

مؤمنی از سال ۹۱ تاکنون عضو کاتبان وحی در مرکز طبع و نشر قرآن کریم مصلی بزرگ امام خمینی (ره) است و توفیق اجرا و مدیریت طرح «کتابت قرآن کریم» و اهدای به عتبات عالیات را در کارنامه خود دارد.

کلام وحی در راه کربلا

اولین مصحف به صورت کشوری و دسته جمعی با حضور اساتید در سال ۹۴ کتابت و به موزه حرم ابوالفضل العباس (ع) اهدا شد، دومین کلام الله به صورت استانی و در سال ۹۵ کتابت و باز هم به حرم آقا ابوالفضل هدیه شده است و سومین قرآن هم با مشارکت ۱۱۴ نفر از خوشنویسان استان در اردیبهشت سال ۹۷ در رشته نسخ کتابت و به حرم امیرالمومنین در نجف اشرف اهدا شد.

تا اینجای گفتگو از هر دری سخن گفتیم اما شنیدن حکایت کتابت کلام خدا آن هم درست مقارن با شب‌های نزول قرآن لطف دیگری دارد؛ این استاد توانمند و خوش ذوق از روزهای کتابت گروهی قرآن کریم برای اولین بار در استان یاد می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۴ مرکز طبع و نشر قرآن مجید با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی خط نسخ و ثلث، اساتید طراز اول کشور را طی فراخوانی گردهم آورد؛ از همدان، بنده و آقای نظامعلی مرادی در کلاس‌های این مرکز شرکت کردیم و پس از دوره آموزشی به کتابت جمعی کلام خدا پرداختیم، پس از پایان کتابت این مصحف به حرم حضرت عباس (ع) منتقل شد.

این اولین تجربه کتابت گروهی کلام الله برای من بود از همین رو سال بعد در ماه مبارک رمضان به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی همدان اولین طرح کتابت جمعی قرآن به اتفاق هنرجویان استانی رقم خورد. در این کتابت گروهی ۹۴ خوشنویس شرکت کردند که بر اساس توانایی و ضیق وقت هر کدام تعدادی آیه شریفه و یا سوره انتخاب و قلم زدند البته الگوی رسم‌الخط در این کتابت خط نسخ ایرانی از خطوط استاد میرزا احمد نیریزی تعیین شد که در ۷۸۲ صفحه به تحریر درآمد. این قرآن همزمان با ایام شهادت امام علی (ع) در سال ۹۶ به کربلای معلی و حرم آقا ابوالفضل‌العباس (ع) اهدا شد.

و در نهایت پیش از اپیدمی بیماری منحوس کرونا دومین طرح کتابت گروهی و استانی قرآن کریم با مدیریت بنده در اردیبهشت سال ۹۷ توسط ۱۱۴ هنرمند در رشته نسخ آغاز شد؛ این مصحف در ۶۲۴ صفحه تذهیب شده به کتابت درآمد ناگفته نماند صحافی آن توسط استاد عباس باخدا انجام شد و ریالی بابت آن هزینه دریافت نکرد و همچون موارد گذشته، این مصحف به عتبات عالیات و به حرم امام علی (ع) هدیه شد.

کتابتی که معجزه می‌کند

این کاتب وحی ادامه می‌دهد: در فواصل کتابت گروهی کلام خدا چه معجزاتی که بر احوالات خوشنویسان حادث نشد؛ از شفای بیماران صعب‌العلاج تا توفیق همکاری و قلم زدن؛ به هر جهت این سعادتی بود که نصیب اهل قلم شد تا توشه راه کنند و از دریای بیکران فضل خداوند بهره‌مند شوند.

وی به برکات کتابت قرآن در زندگانی خودش اشاره می‌کند و می‌افزاید: مهمترین برکت کتابت کلام الله مجید توفیق کتابت مجدد آن بود که بارها شامل حال بنده شد البته علاوه بر این توفیقات، معجزاتی هم در بطن زندگی‌ام جاری و ساری است به طور مثال در یک حادثه‌ای انگشت سبابه دست راستم دچار آسیب شدید شد، شدت حادثه به حدی بود که یقین داشتم انگشتم قطع شده اما با یاری خداوند انگشت سبابه که در نگارش مهم به حساب می‌آید بعد از دو ماه آتل بستن بهبود یافت و اثری از درد و شکستگی در بین نبود.

حضور خداوند و معجزاتش یکی دو مورد نیست همیشه دست یاری‌اش را بر شانه‌های نحیفم حس می‌کنم، نظیر وقتی که پسر کوچکم از تراس طبقه دوم منزلمان به پایین افتاد و نقش بر زمین شد؛ این صحنه چنان دلخراش بود که تصور زنده ماندنش محال به نظر می‌رسید، در حالی که بعد از چند دقیقه بلند شد و ایستاد، به مدد خدای مهربان برای پسرم اتفاق جدی نیفتاد، او می‌گفت «وقتی پرت شدم کسی مرا محکم بغل کرد و به زمین گذاشت».

توشه شاهزاده حسین برای سفر حج

مؤمنی از باده توحید مست شده و صریر قلم را به خدمت کلام خدا درآورده است، او بدون هیچ چشمداشتی دل در گرو رسم‌الخط کتاب آسمانی نهاده و به تاسی از آیه «نون و القلم» دم به دم معجزه را قلم می‌زند.

این هنرمند خوشنویس در پایان خاطره‌ای از کتیبه نگاری شاهزاده حسین را یاد می‌کند و می‌گوید: برای به تحریر درآوردن مضامین قرآنی و عرفانی در بند دستمزد نیستم به طوری که جنبه معنوی کار برایم ارزشمند است و خاطره جالبی در این مورد دارم، زمانی که کتیبه نگاری شاهزاده حسین را انجام دادم به اصرار مبلغی به عنوان هدیه به بنده دادند من هم این پول را دست نزدم و به یمن برکت آن لباس احرام سفر حج خودم و همسرم را با آن خریداری کردم. این جز بهترین و لذتبخش ترین خاطراتم محسوب می‌شود.

مؤمنی تأکید دارد حسن ختام این گفت‌وگو نام اساتیدی که در این مسیر زحمات زیادی کشیدند برده شود اساتیدی نامی چون استاد حسین رنجبران که دو جلد کتابت قرآن داشت، استاد حاج محمدحسن برجیسیان و استاد نظامعلی مرادی.