به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی در خطبههای نخستین نمازجمعه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ شاهرود به میزبانی مصلای پیامبر اعظم (ص) با اشاره به وقایع سه هفته گذشته فلسطین، تاکید کرد: امروز زمان آن رسیده که با توطئههای دشمنان غربی، روز قدس با شکوه بیشتری از سالهای قبل برگزار شود.
وی با بیان اینکه رژیم جعلی اسرائیل محکوم به نابودی است، گفت: این رژیم جعلی راه به جایی نمیبرد زیرا حمایت از مظلومان و جبهه مقاومت در سراسر دنیا وظیفه مسلمانان است و این رسالت را در روز قدس که پس از دو سال که به دلیل کرونا به صورت حضور گسترده مردمی برگزار نشده بود، بار دیگر به منصه بروز میرسانند.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه حضور گسترده مردم در روز قدس برای دوستان و دشمنان انقلاب پیام واضحی دارد، گفت: مردم با حضورشان یک بار دیگر پیام همراهی با مردم مظلوم را به گوش جهانیان میرسانند.
امینی با بیان اینکه اراده الهی بر حمایت از مظلومان و پیروزی مردم ایران بوده است، گفت: این اراده در پیروزی مردم ایران اسلامی در بزنگاهها، فتنهها، دوران دفاع مقدس، تحریمها و مشکلات به منصه بروز رسیده است لذا باید قدردان نعمت انقلاب باشیم یکی از مثالهای بارز اراده الهی واقعه طبس و به ذلت نشستن نیروهای آمریکایی در صحرا به اذن خدای متعال بود.
وی ضمن گرامی داشت دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به خدمت سپاه در چهار دهه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سپاه از جمله یادگارهای گران سنگ امام خمینی (ره) است و در طول حیات با برکت این نیروی انقلابی در همه صحنهها شاهد حضور در کنار مردم و انقلاب بوده ایم.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه سپاه در دوران دفاع مقدس، کمک به مردم و نیازمندان و محرومان، مقوله کرونا، فتنهها، داعش و دفاع از حرمین و… کارنامه درخشانی از خود نشان داد، گفت: باید قدردان خدمات سپاه باشیم.
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