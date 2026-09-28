میدری: شهید تنگسیری فرماندهی راهبردی با ابعاد نظامی و مردمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح امروز دوشنبه در حاشیه زیارت مزار و ادای احترام به سردار شهید تنگسیری در آبادان، با همراهی استاندار خوزستان، گفت: شهید تنگسیری یک فرمانده راهبردی بود که ابعاد نظامی، مردمی و توسعه‌ای را در کار خود ترکیب کرده بود و توانست ظرفیت‌های بزرگ کشور را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به توانمندی‌های راهبردی این فرمانده شهید افزود: شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد که با بستن تنگه هرمز بتوان تمام معادلات جهانی را تغییر داد اما این کاری بود که فرماندهان نظامی ما و به‌طور قطع شهید تنگسیری که سال‌ها روی این موضوع کار کرده بود، آن را محقق کرد و معادلات بین‌المللی و اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ظرفیتی که شهید تنگسیری به نمایش گذاشت، فراتر از تصور همگان بود؛ به‌گونه‌ای که مشخص شد با همین توانمندی می‌توان نه‌تنها نفت، بلکه محصولات و فرآورده‌های دیگر را نیز در معادلات جهانی تعیین‌کننده کرد.

میدری با تأکید بر نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به مقوله امنیت بیان کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور در سخنرانی تاریخی خود در سازمان ملل متحد بیان کرد، یا همه ما در امنیت به سر می‌بریم یا هیچ کشوری نمی‌تواند در امنیت باشد و ناامنی برای مردم ایران، منطقه را ناامن خواهد کرد؛ این رویکرد با ایجاد ظرفیت نظامی و نگاه راهبردی فرماندهانی چون شهید تنگسیری محقق شد.

وی با اشاره به ابعاد فراتر از نظامی شخصیت این شهید ادامه داد: شهید تنگسیری نه‌تنها یک فرمانده نظامی بود، بلکه در امور فرهنگی، اجتماعی و توانمندسازی از همه ظرفیت‌ها بهره می‌گرفت و در جلسه‌ای که در دفتر ما برگزار شد، نشان داد که در زمینه توانمندسازی و مسائل فرهنگی و اجتماعی در استان‌ها از جمله استان هرمزگان چه اقدامات مهمی انجام داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت‌های مردمی این فرمانده شهید اظهار کرد: شهید تنگسیری در جهت ساخت مدرسه و تحقق وفاق ملی در مناطقی که فعالیت می‌کرد، الگو بود؛ مناطقی که اکثراً اهل تسنن بودند اما با همکاری‌هایی که با مجموعه‌های مختلف داشتند، اقدامات ارزشمندی در همان مناطق صورت گرفت که نشان‌دهنده روحیه مردم‌داری و نگاه راهبردی ایشان بود.

میدری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید تأکید کرد: شهید تنگسیری واقعاً شخصیتی چندوجهی بود که هم در جهت مردمداری، هم نگاه استراتژیک و هم ظرفیت‌آفرینی نظامی برای کشور نقش‌آفرینی کرد و راه و مسیر او باید ادامه یابد.