به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن بیان این مطلب با اشاره به اتفاقات اخیر در خصوص مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: فکر می‌کنم برای نخستین‌بار است که به صورت رسمی درباره آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی رخ داده، صحبت می‌شود.

وی افزود: با همراهی حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دوستان دیگر، پیشنهادی که از سوی وزارت بهداشت به شورا ارائه شد، این بود که چون در حال حاضر امکان ایجاد تغییر در ظرفیت امسال نسبت به سال گذشته وجود ندارد، ظرفیت سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد و ۳۰ درصد تقسیم شود.

جانشین وزیر بهداشت ادامه داد: بر این اساس، ۳۰ درصد ورودی پذیرفته‌شده امسال هستند، اما تحصیل خود را از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز می‌کنند.

جعفریان با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۶ و سال‌های بعد باید تکلیف ظرفیت پذیرش مشخص شود، گفت: در حال حاضر مقرر شده است کمیته‌ای برای تعیین بخشی از ظرفیت سال آینده در شورا و به سرپرستی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و این کمیته در همین شهریورماه برنامه خود را اعلام کند.

وی ادامه داد: این کار انجام شده است؛ کمیته جلسه گذاشته، توضیحات ارائه شده و متن نهایی مصوبه پیشنهادی وزارت بهداشت نیز ارائه شده است.

جانشین وزیر بهداشت همچنین گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاد نیز به طور خاص، با توجه به اینکه ظرفیت محدودتری داشته، این ۳۰ درصد به خودش سپرده شده است.

جعفریان در ادامه با اشاره به پرسش‌هایی که ممکن است درباره آثار این مصوبه برای جامعه سلامت کشور مطرح شود، اظهار کرد: اتفاقی که افتاده این است که آنچه قرار بوده باشد، بوده است، اما به سال بعد منتقل می‌شود؛ بنابراین ورودی امسال به معنای اضافه شدن ظرفیت در سال بعد نخواهد بود.

وی با اشاره به بند پایانی تبصره مربوط به تعیین ظرفیت سال‌های بعد گفت: در بند آخر این تبصره آمده است که «به منظور تعیین ظرفیت موضوع این ماده واحده برای سال‌های بعد، کمیته‌ای به نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود و پیشنهاد می‌دهد» و این موضوع تا پایان شهریورماه باید انجام می‌شد که انجام شد.

جانشین وزیر بهداشت با قدردانی از همراهی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این موضوع، تأکید کرد: من روی این موضوع تأکید می‌کنم که علیرغم اینکه در موضوع ظرفیت اختلاف نظر داشتیم، در این قسمت همراهی دوستان فرهنگی بسیار خوب بود.

جعفریان افزود: آنها کاملاً به مشکلی که در حال حاضر در دانشکده‌ها وجود دارد اشراف دارند و خیلی از آنها از دانشکده‌ها بازدید کرده‌اند.

وی در ادامه از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قدردانی کرد و گفت: جا دارد تشکر ویژه‌ای از دکتر خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشته باشم که هم تعامل بسیار خوبی با بخش سلامت دارند و هم قدرت شنیدن دارند؛ اینکه می‌شنوند و به موضوع ترتیب اثر داده می‌شود، واقعاً جای قدردانی دارد.

جانشین وزیر بهداشت همچنین از وزیر بهداشت برای پیگیری این موضوع تشکر کرد و گفت: در این قضیه شاهد بودیم که دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، شخصاً بسیار تلاش کردند و وقت گذاشتند تا در نهایت آسیبی به کیفیت پزشکی کشورمان وارد نشود.