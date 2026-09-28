قیمت جهانی طلا امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری -۶ مهر ۱۴۰۵-، با ۲.۱ درصد کاهش، به ۴۱۹۸ دلار و ۱۰ سنت رسید و در مسیر ثبت بزرگترین افت روزانه از اول سپتامبر قرار گرفت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۲.۱ درصد کاهش، به ۴۲۳۱ دلار رسید.

به نوشته رویترز، تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: هم‌زمانی بازده بالای اوراق قرضه و قیمت بالای نفت همچنان مانعی جدی بر سر راه طلا محسوب می‌شود. قیمت نفت در پی سیگنال‌های متفاوت درباره جریان عرضه، افزایش یافته و همین موضوع باعث شده تورم همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران باقی بماند.

قیمت نفت در معاملات روز جاری تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی، روند صعودی یافت.

همچنین بانک مرکزی آمریکا ماه جاری نرخ بهره پایه خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ درصد تا ۴ درصد رساند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۳.۴ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و هشت سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۲.۷ درصد کاهش، به ۱۷۳۰ دلار و ۷۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۲.۸ درصد کاهش، به ۱۲۳۱ دلار و ۴۶ سنت رسید.