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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

هشدار هواشناسی برای ۱۸ استان؛ تداوم تشدید بارش‌های رگباری تا پنجشنبه

هشدار هواشناسی برای ۱۸ استان؛ تداوم تشدید بارش‌های رگباری تا پنجشنبه

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور خبر داد و نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی از امروز یکشنبه (۵ مهر) تا پنجشنبه (۹ مهر) هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی اعلام کرد که براساس این هشدار، امروز (یکشنبه، ۵ مهر) در استان‌های مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، غرب خراسان رضوی، ارتفاعات تهران و البرز، غرب و جنوب آذربایجان غربی، جنوب غرب کرمان، دامنه و ارتفاعات فارس، چهارمحال و بختیاری و شمال و غرب هرمزگان، فعالیت سامانه بارشی پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط جوی فردا (دوشنبه، ۶ مهر) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، سمنان، خراسان شمالی، تهران، البرز، قزوین و گلستان، همچنین جنوب و جنوب غرب کرمان، دامنه و ارتفاعات فارس، چهارمحال و بختیاری و شمال و غرب هرمزگان ادامه خواهد داشت.

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه (۷ مهر) نیز شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات شمالی فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

روز چهارشنبه (۸ مهر) فعالیت سامانه در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و جنوب غرب کرمان مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که روز پنجشنبه (۹ مهر) دامنه فعالیت سامانه بارشی گسترده‌تر خواهد شد و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، شمال لرستان، نیمه شمالی و غرب اصفهان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان، زنجان، تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، شرق و غرب هرمزگان و شرق فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

هشدار هواشناسی درباره آبگرفتگی و سیلاب

براساس هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و وزش باد شدید موقتی شود.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای بین‌شهری احتیاط لازم را داشته باشند؛ احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغ‌ها، جمع‌آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها از دیگر توصیه‌های این سازمان برای روزهای پیش‌رو است.

کد مطلب 6960601
زهره آقاجانی

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