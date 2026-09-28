اشکان رهگذر داور بخش «استعدادهای جدید» جشنواره انیمیشن برلین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، بخش «استعدادهای جدید» جشنواره انیمیشن برلین به رقابت فیلم‌های کوتاه انیمیشن ساخته‌شده توسط دانشجویان مدارس فیلم و سینمای بین‌المللی اختصاص دارد و آثار این بخش توسط هیئت داوران جشنواره ارزیابی می‌شوند.

اشکان رهگذر پیش از این نیز سابقه داوری در رویدادهای بین‌المللی انیمیشن و سینما را داشته است. او در سال ۲۰۲۱ یکی از اعضای هیئت داوران جایزه «ساتوشی کُن» برای برتری در انیمیشن در جشنواره بین‌المللی فیلم فانتازیا بود؛ هیئتی که جایزه بهترین فیلم بلند و جوایز بخش انیمیشن را انتخاب کرد. همچنین رهگذر در همان سال به‌عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش مسابقه ملی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور داشت و در هفتمین جشنواره انیمیشن تسالونیکی یونان نیز به‌عنوان عضو هیئت داوران انتخاب شد.

در کنار این حضور، فیلم بلند انیمیشن «ژولیت و شاه» به کارگردانی اشکان رهگذر نیز در نهمین جشنواره انیمیشن برلین به نمایش درمی‌آید. این فیلم در بخش ویژه فیلم‌های بلند جشنواره و خارج از بخش مسابقه (Out of Competition) نمایش داده خواهد شد.

پس از نمایش «ژولیت و شاه»، اشکان رهگذر در نشستی با عنوان «انیمیشن؛ میان هنر و چالش» درباره روند شکل‌گیری و تولید این فیلم بلند انیمیشن و تجربه ساخت یک فیلم ساخته شده در ایران صحبت خواهد کرد. این برنامه در قالب بخش گفت‌وگوهای جشنواره برگزار می‌شود.

نهمین جشنواره انیمیشن برلین از ۸ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۶ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵) در برلین برگزار می‌شود.