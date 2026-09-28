احتمال شنیدن صدای انفجارها در دزفول؛ مردم نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول، صبح امروز دوشنبه ۶ مهرماه، عملیات امحای مهمات توسط یگان‌های نیروهای مسلح در مناطقی از این شهرستان در حال انجام است.

طبق این گزارش، بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این عملیات، از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ پیش‌بینی شده است. با توجه به ماهیت این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان دزفول وجود دارد که ممکن است با شدت بیشتری در محیط پیرامونی احساس شود.

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول ضمن دعوت از شهروندان برای حفظ آرامش و پرهیز از نگرانی، تأکید کرد که این صداها صرفاً ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده امحای مهمات است و از مردم درخواست کرد به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجهی نکنند.