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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

موزی که قهوه ای نمی شود به بازار رسید

موزی که قهوه ای نمی شود به بازار رسید

مجموعه ای از میوه ها که دی ان ای آنها تغییر کرده به مرحله نهایی تاییدیه رسیده اند و ممکن است به طور قانونی اجازه فروش به عموم را در انگلیس بیابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، وزارت محیط زیست انگلیس یک بیانیه بازاریابی برای موزهایی که با گذر زمان یا پس از ضربه قهوه ای نمی شوند را تایید کرده است. به این ترتیب موزهای مذکور برای مدت طولانی تری قابل خوردن باقی می مانند و دور ریز کمتری ایجاد می شود.

شرکت انگلیسی «تروپیک بیو ساینس» این محصول را با استفاده از روش کریسپر-کاس ۹ دستکاری کردند تا سه ژنی که به قهوه ای شدن میوه منجر می شوند را تغییر دهند. این تغییرات اجازه تولید آنزیمی به نام پلی‌فنل اکسیداز (PPO) که مسئول فرایند قهوه ای شدن میوه است را نمی دهد.

اگر شرکت تروپیک موزهای مهندسی شده را به آژانس استاندارد غذای انگلیس(FSA) برای بررسی ایمنی غذا ارائه کند، اجازه فروش قانونی در این کشور را دریافت خواهد کرد.

آنزیم PPO که در طیفی از میوه ها وجود دارد، سبب می شود پس از پوست کندن و قرار گرفتن آن در معرض اکسیژن، رنگ قهوه ای ظاهر شود. با خاموش کردن این آنزیم موز تا ۲۴ ساعت پس از پوست کندن یا بریده شدن، قهوه ای نمی شود.

کد مطلب 6961098
شیوا سعیدی

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