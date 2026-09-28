از کنار باخت فوتبال به ازبکستان نباید راحت عبور کرد؛قلعه نویی پاسخ دهد

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر به شکست تیم ملی برابر ازبکستان اشاره داشت و با یادآوری ناکامی تیم امید در بازی های اسیایی گفت: متأسفانه به فاصله یک روز فوتبال ملی ما دو شکست سنگین را پذیرا شد و این دو اتفاق تلخ باعث شد زنگ خطر برای فوتبال ایران به صدا دربیاید. امیدهای ما همه را ناامید کردند و به کشوری باختند که روزگاری از ما هراس داشت. تیم بزرگسالان هم اگرچه یک دیدار دوستانه بود، اما شکست بدی از ازبکستان خورد تا بیشتر از گذشته احساس خطر کنیم و آگاه باشیم که اگر دیر اقدام کنیم، خیلی زود به تیم‌های درجه دو آسیا هم خواهیم باخت و دوران افول فوتبال ایران فرا خواهد رسید.

ازبکستان خوب بود یا ما بد بودیم؟

وی در خصوص دیدار دوستانه ایران و ازبکستان گفت: درست است که در بازی‌های دوستانه نتیجه نمی‌تواند خیلی ملاک باشد، ولی شکست با سه گل اتفاق معمولی نیست که به‌راحتی از کنار آن بگذریم. خط دفاع متزلزل و دروازه‌بانی که این روزها تمرکز خود را به دلیل بحث سربازی از دست داده و یک بازی ضعیف و بدون برنامه، ارتباطی به تغییرات زیاد در بازی دوستانه ندارد. تعدادی از این بازیکنان در جام جهانی حضور داشتند و تجربه بالایی دارند، پس نمی‌توان شکست را به گردن تعویض‌های زیاد انداخت. تیم ملی نیاز به تغییرات گسترده دارد و باید بپذیریم که با این شکلی که ما در فوتبال حرکت می‌کنیم، هرگز موفق نخواهیم شد و به جای پیشرفت، دچار پسرفت خواهیم شد. اینکه ازبکستان خوب بود یا ما بد بودیم، باید قبول کنیم که آنها بهتر از ما بودند و ما بد بودیم که بازی را واگذار کردیم.

ترس از جوانگرایی به خاطر باخت

کارشناس فوتبال با انتقاد از استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته در تیم ملی گفت: بعد از جام جهانی همه انتظار داشتند تیم ملی تغییر نسل بدهد و بازیکنان پا به سن گذاشته از تیم ملی کنار بروند. اما همچنان شاهد حضور پیرمردها هستیم و حتی یکی از گل‌های ایران به خاطر اشتباه محرز یکی از بازیکنان سن‌بالا رخ داد. چندین ماه زمان داشتیم تا جوانگرایی کنیم، ولی این اتفاق رخ نداد و همچنان شاهد حضور پیرمردها هستیم. جوانگرایی لازم است و اگر این اتفاق مثبت در فوتبال ایران به وجود نیاید، شاهد شکست‌های بیشتری خواهیم بود.

تغییرات اساسی نیاز اصلی فوتبال است

چنگیز تغییرات اساسی را لازمه فوتبال دانست و گفت: فوتبال ایران نیاز به تغییرات اساسی دارد و اعتقاد دارم این تغییر باید از مدیریت تا سرمربی باشد. نتایج در فوتبال نشان داده که باید از مدیریت فوتبال تا سرمربی تغییرات صورت بگیرد. ضعف فوتبال تنها به عدم توانایی سرمربی اختصاص ندارد و باید در مدیریت هم تغییرات انجام شود. باید در رده‌های پایه، سرمربیان با کارنامه مشخص هدایت تیم‌ها را بر عهده بگیرند. مدیریت فوتبال با انتخاب‌های اشتباه به فوتبال آسیب رسانده و اگر این روند اشتباهات ادامه پیدا کند، به‌طور حتم در سال‌های آینده فوتبال ما در رده نوجوانان، جوانان و امیدها هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت و افت فوتبال ما ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی باید پاسخگو باشد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ملی‌پوشان ما یک بازی دوستانه دیگر با روسیه دارند و نتیجه آن باید به سرمربی تیم ملی کمک کند تا نقاط ضعف را برطرف کند. بازی‌های دوستانه برطرف‌کننده نقاط ضعف است، ولی به شرط آنکه از بازیکنان جوان و باانگیزه استفاده کند. سرمربی تیم ملی باید در خصوص شرایط تیم ملی و نتایج بازی‌های دوستانه پاسخگو باشد تا بتواند اهالی فوتبال، کارشناسان و مردم علاقه‌مند به تیم ملی را قانع کند.