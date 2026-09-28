معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا پایان هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش ابر، احتمال بارش‌های رگباری موقت و نقطه‌ای وجود دارد.

وی افزود: طی این مدت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود و احتمال خیزش گرد و خاک در سطح استان نیز وجود دارد. همچنین روند کاهش نسبی دما برای روزهای آینده انتظار می‌رود.

نوروزی تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد وزش باد شدید و گرد و خاک، احتیاط لازم را در تردد جاده‌ای و فعالیت‌های فضای باز مد نظر قرار دهند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در زمان بارش‌های رگباری خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری به‌صورت مستمر وضعیت جوی را پایش می‌کند و در صورت تغییر در الگوهای پیش‌بینی، اطلاعیه‌های لازم را از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های هشدار سریع به اطلاع عموم خواهد رساند.