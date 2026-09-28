به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق انواع لوازم خانگی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متهم را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق کمتر از ارزش کالاهای کشف‌شده بود، مبلغ ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز به جریمه نقدی متهم اضافه شد.

شاهی تصریح کرد: در نهایت متهم به پرداخت ۷۱ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالاهای قاچاق نیز ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: مأموران نیروی انتظامی در جریان گشت‌زنی در محور آزادراه خرم‌آباد ـ اراک، یک دستگاه کامیون را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند و پس از کشف محموله، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.