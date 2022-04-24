آلودگی آب رودخانه های محمودآباد رفع شد

روح الله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورود فاضلاب صنعتی سبب آلودگی آب رودخانه‌های چند روستا در بخش مرکزی شهرستان شده بود، افزود: طی بازدید میدانی شورای تأمین شرکت مذکور به تمام تعهدات خود عمل کرده و در حال حاضر مشکل آلودگی رفع شده است.

وی اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد آلودگی از رودخانه‌ها خارج شد و با باز شدن آب سد بالا دست حجم آب هم زیاد شده و خوشبختانه در حال حاضر کشاورزان رضایت کامل دارند.

فرماندار محمودآباد در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال ورود یک آب تهاجمی به رودخانه‌ها بودیم تا آلودگی مانده را پاکسازی کند که خوشبختانه این آب وارد مدار کردند و مشکلات رفع شده است.