به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام باقربیک، شامگاه چهارشنبه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مسیر حفظ کیان ایران اسلامی و ولایت فقیه اظهار داشت: مردم ایران سال‌هاست با قدرت و اقتدار پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان سه قوه افزود: امروز مطالبه مردم، اقدام عاجل، قاطع و بدون مصلحت‌اندیشی در برابر جنایتکاران و ایادی استکبار است و انتظار می‌رود مسئولان با اقتدار انقلابی، پاسخی درخور به این جنایت‌ها بدهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: خون‌خواهی شهدا تنها یک مطالبه مقطعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای مقابله با ظلم و استکبار و حمایت از ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان دنبال شود.

باقربیک با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: مقابله با این رژیم و پایان دادن به ظلم و جنایت آن، مطالبه‌ای است که در میان ملت‌های آزاده جهان وجود دارد و باید در چارچوب آرمان‌های عدالت‌خواهانه دنبال شود.

وی با اشاره به شهدای «مدرسه شجره طیبه میناب» و دیگر شهدای مقاومت گفت: خون شهدای سرافراز هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و این خون‌ها، اراده مردم برای پیگیری حقوق شهدا و برخورد با عاملان جنایت را استوارتر می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی، برقراری عدالت و حاکمیت مظلومان بر مستکبران و فراهم شدن زمینه تحقق وعده الهی و طلوع خورشید ولایت عظمی (عج) است.