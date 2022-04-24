عملیات اجرایی ساماندهی و بهسازی دفن گاه پسماند سراوان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به شرح زیر است:

«ساماندهی و بهسازی دفن گاه زباله سراوان که به یک بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی تبدیل شده است، از روز ورود هیأت دولت به استان گیلان (هشتم بهمن ۱۴۰۰) به طور جدی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و وزیر کشور با حضور در منطقه و گفتگو با مردم، دستور انجام طراحی مناسب و اقدامات عاجل به منظور تعطیلی کامل این دفن گاه را صادر کرد.

واقعیت این است که با گذشت ۴۰ سال از عمر این دفن گاه و افزایش زباله منطقه به بیش از ۱۰۰۰ تن در روز، ساماندهی آن پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی زیادی پیدا کرده است که در طول سه ماه گذشته تلاش شد تا حد زیادی برطرف و در خصوص راه حل جامع هم توافق ایجاد شود.

طی این مدت با برگزاری جلسات مکرر و مذاکرات طولانی بین استانداری گیلان، شهرداری رشت، پیمانکاران و سرمایه گذاران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توافق شد عملیات اجرایی در محورهای زیر در نیمه نخست اردیبهشت ماه امسال با حضور نماینده ویژه وزیر کشور آغاز شود:

۱- طراحی الگوی ساماندهی (شامل پوشش کامل خاک، کنترل و تصفیه شیرابه) و انعقاد قرارداد با پیمانکار و تأمین حدود ۷۰ میلیارد تومان برای این قرارداد و ایجاد تمهیدات لازم برای عملیات اجرایی.

۲- تعیین تکلیف اختلافات موجود در خصوص تصفیه خانه شیرابه که باعث شده بود راه اندازی آن به تاخیر بیفتد.

۳- اصلاح مدیریت کارخانه کود آلی و آغاز افزایش ظرفیت آن از ۱۵۰ تن فعلی به ۱۰۰۰ تن که باعث کاهش ۷۰ درصدی زباله دفنی می‌شود. این عملیات به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که سهم دولت تأمین شده است. مابقی از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین خواهد شد و در این خصوص اقدامات لازم انجام شده است.

پردازش صحیح و اصولی تمامی پسماندهای تولیدی منجر به کاهش دورریز زباله و جلوگیری از دفن مستقیم آن خواهد شد.

۴- پیگیری مشکلات تأمین منابع نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی رشت. تاکنون بیش از ۸ میلیون دلار به این طرح تخصیص داده شده و لازم است حدود ۳۲ میلیون دلار دیگر توسط دولت و سرمایه گذار تخصیص یابد. استفاده از دورریز واحدهای پردازش به عنوان سوخت در نیروگاه‌های زباله سوز یکی از بخش‌های مهم حل این مسأله است که زمان بندی اتمام آن به زودی به مردم اعلام خواهد شد.

۵- همچنین مقرر شد استانداری گیلان سریعاً محل جدیدی را برای دفن پسماندهای تولیدی بر اساس شاخص‌های زیست محیطی انتخاب و زمینه استفاده از آن را فراهم سازد.

تکالیف استانداری گیلان و شهرداری رشت و سازمان شهرداری‌ها برای حل این بحران کاملاً روشن شده است و گزارش گیری روزانه از اجرایی شدن اقدامات به منظور مشخص شدن میزان پیشرفت صورت خواهد گرفت.

بر اساس برنامه مورد توافق، امید ا ست تا پایان سال ۱۴۰۱ این منطقه به شرایط عادی باز گردد و آلودگی‌های محل دفن شامل کنترل شیرابه، بو، آلودگی هوا و حشرات موذی به حد قابل قبولی کاهش یابد.»