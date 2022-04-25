غلظت گرد و خاک در خوزستان به ۲۲ برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای صبح امروز تا ساعت ۱۰ صبح در شهرهای مختلف خوزستان اعلام شد و بر این است میزان غلظت گرد و خاک موجود در هوای اهواز به ۲۲ برابر حد مجاز رسیده است.



بر پایه این گزارش، تا ساعت ۱۰ صبح هوای میزان PM۱۰ گرد و غبار (میکرو گرم بر متر مکعب) موجود در هوای اهواز ۳۳۷۲، بندرامام ۸۸۹، حمیدیه: ۴۹۶، سوسنگرد ۷۳۳، رامشیر ۵۰۵، شادگان ۱۵۲۹ و در ماهشهر ۱۳۳۱ بوده است.

حد مجاز غبار در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

قرار گرفتن وضعیت جوی در این شاخص کیفی به منزله خطرناک بودن هوا است.

از روز گذشته نیز نقشه‌های اداره کل هواشناسی خوزستان برای امروز و فردا، قرار گرفتن جو استان به ویژه در مناطق جنوبی در این شرایط را پیش یابی کرده بودند.

بنا بر اعلام مدیریت بحران استانداری خوزستان و بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان، سامانه بارشی نیز در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت‌ماه (دوشنبه و سه‌شنبه) فعال خواهد شد.

تداخل خاک و باران در سال‌های اخیر، آسیب‌های زیادی به مردم استان به ویژه بیماران تنفسی وارد کرده است و امروز همین شرایط در استان خوزستان حاکم شد.