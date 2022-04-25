به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود عالی شامگاه یکشنبه در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در جمع زائران و مجاوران رضوی اظهار کرد: شب قدر برتر از یک عمر بندگی بدون معصیت است، هر عمل خیر در شب قدر معدل مداومت آن عمل در یک عمر است و در هیچ زمان دیگری اعمال مانند شب قدر جهشی بالا نمی‌رود.

استاد حوزه بیان کرد: شب قدر قله ماه رمضان و شب بیست و سوم خاص‌ترین شب بین سه شب قدر است.

وی گفت: درک شب قدر فقط به شب زنده داری نیست، باید عظمت این شب درک شود، شب قدر متعلق به کسانی است که در محیط ولایت معصوم هستند.

حجت‌الاسلام عالی بیان کرد: اوج روحی ولی خدا و معصوم نیز در شب قدر اتفاق می‌افتد و در این شب تمام ملائکه به عالم پایین می‌آیند و بر روح و قلب پیامبر اکرم (ص) و امام هر زمانی وارد می‌شوند.

استاد حوزه اظهار کرد: نزول ملائکه در شب قدر در طول تاریح استمرار دارد و در زمان ما نیز بر ولی و حجت خدا حضرت بقیه‌الله نازل می‌شوند، در شب قدر اگر کسی به قرآن و ولی خدا متصل شود شامل رحمت این شب می‌شود، هیچ فردی از مراسم شب قدر بی‌نصیب نمی‌ماند اما مهم اتصال به قرآن و عترت است.

در ادامه مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان مهدی سروری، ذاکر اهل بیت(ع) اظهار کرد: اهالی شب قدر حواس‌تان هست که کجا مهمان شده‌اید؟ در دل آخرین شب قدر از ماه خدا، مهمان حرم امام هشتم هستید. دعوت نامه ویژه دارید پس قدر این مکان و زمان را بدانید. وقت، وقت اشک و توبه و تمناست.

ذاکر اهل بیت(ع) افزود: در روایتی از امام باقر(ع) بهتر قدر این شب روشن می‌شود. وقتی که تفسیر این آیه «لیله القدر خیر من الف شهر» را پرسیدند و ایشان فرمودند: «رفتار شایسته‌ای مانند نماز، زکات و انواع کارهای نیک دیگر در شب قدر بهتر است از انجام این کارها، در هزار ماهی که شب قدر در آن وجود ندارد. اگر خداوند اجر و پاداش عمل بندگان خود را افزایش نمی‌داد، هرگز عمل یک شب به عمل هزار ماه نمی‌رسید. ولی خداوند نیکی‌های بندگان خود را چند برابر کرده است».

وی در ادامه تاکید کرد: روز قیامت که اعضاء و جوارح ما در اختیار ما نیست و هر چه از گناه و عصیان و معصیت کرده‌ایم، اعتراف می‌کند همین زمین و در و دیوار حرم حضرت رضا(ع) به زبان آمده و حال و احوال امشب من و شما را بازگو خواهد کرد.

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با ترتیل خوانی کلام وحی و سوره‌های روم، دخان و عنکبوت توسط قاریان قرآن کریم آغاز شد و با قرائت دعای جوشن کبیر و نیایش و روضه‌خوانی ویژه شهادت حضرت علی (ع) ادامه یافت.