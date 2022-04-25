به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش در رقابت های قهرمانی آسیا در اولانباتور مغولستان، توانست به مقام «قهرمانی» این دوره از رقابت ها دست یابد.

آزادکاران ایرانی با کسب ۶ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز، بر سکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستادند.

پیش از این نیز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز در این دوره از رقابت ها توانسته بود مقام «نایب قهرمانی آسیا» را به دست آورد.

در ادامه موفقیت تیم های ملی کشورمان که با حمایت همراه اول در مسابقات بین المللی شرکت کرده اند، تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران نیز در نخستین تجربه برون مرزی‌ خود عنوان نایب قهرمانی جام کورناکیا ایتالیا را به دست آورد.

جام کورناکیا با سابقه ۴۰ ساله در برگزاری مسابقات رده های مختلف سنی جهان، هر ساله میزبان بازیکنان زیر ۱۷ و ۱۹ سال والیبال دنیا است و بسیاری از بازیکنان فعلی این رشته ورزشی، سابقه حضور در این جام را دارند.

همراه اول به عنوان حامی تیم های ملی کشتی (ورزش اول کشور) و والیبال ایران، این موفقیت های پی در پی را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان کشورمان تبریک گفته است.