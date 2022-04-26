به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری عصر سه‌شنبه در همایش ضیافت مهر اظهار داشت: شورای راهبردی کمک بزرگی به فقرزدایی در جنوب استان بوشهر داشته است.

وی اضافه کرد: توانمند سازی خانواده‌ها یکی از رسالت‌های مهم کمیته امداد است و همچنان نیازمند کمک شورای راهبردی هستیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر تاکید کرد: باید تلاش کنیم فعل توانستن را برای محرومان تحقق کنیم و نیروهای بومی استان توانمندی بالایی دارند.

وی افزود: هم افزایی در کمیته امداد بر اساس نقشه راه انجام می‌شود و ما در کنار شورای راهبردی هستیم و یاری گر هم در ابعاد مختلف خواهیم بود.