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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

مدیرکل کمیته امداد بوشهر:

پتروشیمی‌ها در رفع فقر استان بوشهر نقش‌آفرینی کنند

پتروشیمی‌ها در رفع فقر استان بوشهر نقش‌آفرینی کنند

بوشهر- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر گفت: انتظار می‌رود که پتروشیمی‌ها در رفع فقر استان بوشهر نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میری عصر سه‌شنبه در همایش ضیافت مهر اظهار داشت: شورای راهبردی کمک بزرگی به فقرزدایی در جنوب استان بوشهر داشته است.

وی اضافه کرد: توانمند سازی خانواده‌ها یکی از رسالت‌های مهم کمیته امداد است و همچنان نیازمند کمک شورای راهبردی هستیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر تاکید کرد: باید تلاش کنیم فعل توانستن را برای محرومان تحقق کنیم و نیروهای بومی استان توانمندی بالایی دارند.

وی افزود: هم افزایی در کمیته امداد بر اساس نقشه راه انجام می‌شود و ما در کنار شورای راهبردی هستیم و یاری گر هم در ابعاد مختلف خواهیم بود.

کد مطلب 5476145

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