انتخاب ۳ محل برای دپوی مصالح لایروبی خلیج گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اللهیار ظهر چهارشنبه در بازدید از عملیات لایروبی خلیج گرگان اظهار کرد: در اسفندماه طبق دستور رئیس‌جمهور برای آغاز لایروبی خلیج گرگان، تیم‌های مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی، مشغول به فعالیت شده و مقدمات لازم از جمله توپوگرافی و هیدروگرافی به مساحت حدود هزار و ۱۰۰ هکتار انجام شد.

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: به موازات آن مقدمات لازم مدل سازی و طراحی انجام شده و کار شبانه روزی با کمک مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و مهندسان سازه‌های دریایی سازمان آغاز شد.

وی بیان کرد: این بازید، براساس گزارش طراحی است که سازمان بنادر به سازمان محیط زیست برای انتخاب محل دپوی مصالح ارائه داده و امیدواریم که با همکاری دو مجموعه مراحل اجرایی لایروبی سرعت بیشتری بگیرد.

اللهیار گفت: برای اجرای این پروژه محدودیت اجرایی وجود دارد چون هم خلیج گرگان کم‌عمق بوده و هم براساس تجهیزات موجود، باید طراحی‌ها انجام شود.

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سه محدوده برای دپوی مصالح حاصل از لایروبی پیشنهاد شده و تلاش کردیم طراحی‌ها کمترین اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد؛ به عنوان مثال در ایجاد دایک از مصالح منطقه استفاده شده و برای دیوارهای اطراف کانال‌های لایروبی هم از مصالح چوبی مانند تراورس استفاده خواهد شد.

وی عنوان کرد: همه هم و غم این است که برای جلوگیری از تشدید کم شدن آب خلیج گرگان بتوان این اقدام را با ملاحظات زیست محیطی و با سرعت انجام داد.

اللهیار بیان کرد: امیدواریم با همکاری خوبی که بین دو مجموعه بنادر و محیط زیست وجود دارد به نقطه نظر مشترکی برسند و عملیات شتاب بیشتری به خود گیرد.