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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۴۳

برتری اصفهانی ها در وقت اضافه؛

ذوب آهن و شهرداری گرگان در فینال لیگ بسکتبال مساوی شدند

ذوب آهن و شهرداری گرگان در فینال لیگ بسکتبال مساوی شدند

دیدار دوم مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برتری ذوب آهن در وقت اضافه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه چهارشنبه با برگزاری دیدار دوم میان دوتیم شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان در تالار آزادی پیگیری شد.

در این دیدار رقابت شاگران مهران حاتمی و فرزاد کوهیان در پایان وقت قانونی به تساوی ٧٦ بر ٧٦ انجامید، بدین ترتیب رقابت دو تیم به وقت اضافه کشیده شد. در وقت اضافه اول تیم ذوب آهن به برتری ١٣ بر ١١ دست یافت و بدین ترتیب برنده ٨٩ بر ٨٧ این رقابت شد.

نتیجه کامل این دیدار به این شرح است:

شهرداری گرگان ٨٧- ذوب آهن اصفهان ٨٩

(٢١ بر ٢٠)، (١٩ بر ١٩)، (١٣ بر ٢١)، (٢٣بر ١٦)،(١١بر ١٣)

مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت ٣ از ٥ برگزار می شود.

در دیدار اول این مرحله که شامگاه دوشنبه برگزار شد، تیم شهرداری گرگان به برتری دست یافت. بدین ترتیب با نتیجه به دست آمده دررقابت امشب، دو تیم از حیث تعداد برد و باخت مساوی شدند.

سومین رقابت تیم های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان در مرحله فینال لیگ برتر بسکتبال جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 5477216

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