به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حیدری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز جبهه مقاومت به لطف انقلاب اسلامی ایران و به مدد آزادی‌خواهان جهان قدرتمندتر از گذشته، با کمال عزّت و اقتدار، در حال نبرد با استکبار است و دشمن غاصب را روز به روز ناتوان‌تر و زبون‌تر کرده است.

حیدری افزود: امروز رژیم صهیونیستی با چالش‌های زیادی در زمینه مسائل داخلی روبه‌رو است، به طوری که در درون مرزهای غیرقانونی خود که به زور آنها را اشغال کرده از مشروعیت برخوردار نیست و سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و حتی صهیونیست‌ها نیز علیه آن دست به اعتراض می‌زنند.

وی بیان داشت: از سوی دیگر، با افزایش عملیات‌های ضدصهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر از گذشته می‌شود.

امام جمعه فیروزکوه عنوان داشت: شهید سلیمانی، نقش بی نظیر و محوری در تقویت مقاومت فلسطین داشت؛ تجهیز نیروهای مقاومت، ارسال سلاح و انواع موشک‌ها از جمله موشک فجر به غزه و آموزش نیروها، از اقدامات بارز ایشان بود که موجب ناکامی نقشه‌های پلید صهیونیست‌ها شد و سزاوار است ایشان را «شهید قدس» نامید.

وی افزود: برخی کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان، تلاش کردند با عادی سازی روابط با اسرائیل، رژیم صهیونیستی را تقویت کرده و از نابودی نجات دهند و موجب فراموشی مسئله فلسطین شوند، ولی این اقدامات مذبوحانه نمی‌تواند از افول و نابودی اسرائیل جلوگیری کند و با بیداری امت اسلامی و آزادی خواهان دنیا، این رژیم جعلی به زودی نابود خواهد شد.

حیدری گفت: روز جهانی قدس، فرصت خوبی است تا با وحدت مسلمانان و همه آزادی‌خواهان جهان و با بهره‌برداری از شکاف‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی رژیم صهیونیستی، این غده سرطانی هرچه زودتر از صفحه روزگار محو شود.