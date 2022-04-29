به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، مهدی ولی پور ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز جهانی قدس اظهار کرد: با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور، جمعیت هلال‌احمر همچون گذشته، این مراسم را پوشش می‌دهد.

ولی پور افزود: ۵۸۰ تیم عملیاتی هلال‌احمر شامل ۳۷۷۳ امدادگر و نجاتگر و … در پوشش امدادی راهپیمایی مشارکت دارند.

وی بر ارائه خدمات شایسته و حداکثری به مردم در مراسم راهپیمایی تاکید کرد و گفت: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر با به‌کارگیری ۷۵۸ خودروی امدادی در تمام نقاط کشور و در مسیرهای راهپیمایی مردم حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان امدادونجات همچنین از آماده‌باش ۱۹ فروند بالگرد هلال‌احمر برای پوشش امدادهوایی حوادث احتمالی در استان‌های کشور همزمان با روز جهانی قدس خبر داد.