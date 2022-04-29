سراسر جبهه فرهنگی انقلاب، بهره ای از همت و دانش طالب زاده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در پی درگذشت استاد نادر طالب زاده، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری در پیامی، فقدان وی را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

استاد نادر طالب‌زاده، پدر و معلم دلسوز جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی به رفقای شهیدش پیوست.

جان بیقرارش، او را سه ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از دانشگاه کلمبیا به وسط خیابان‌های تهران کشاند.

او همیشه حاضر بود؛ از عکاسی لحظه‌های انقلاب تا سرپرستی خبرنگارهای خارجی، از دفاع مقدس تا سریال مسیح و برنامۀ راز، از گروه تلویزیونی حوزۀ هنری تا جشنوارۀ عمّار.

او از برپاکنندگان جبهۀ فرهنگی انقلاب بود و هر آنچه امروز در این جبهه هست بهره‌ای از همّت، اراده و دانش آن مجاهد خستگی‌ناپذیر دارد. حاج نادر برای ما که آن قلندر شهید را از نزدیک درک نکردیم، غنیمتی گرانبها بود که بوی سید مرتضی را از او استشمام می‌کردیم.

چه عاقبت دل‌انگیزی که در عزیزترین ماه و یوم الله قدس در جوار یار دیرینش، آوینی بزرگ آرام می‌گیرد. روح بلند او در پناه حضرت حق جلّ و علی، غرق نور و رحمت باشد و ان‌شاءالله همۀ ما دلبستگان آن جانِ طالبِ حقیقت، در سرای باقی به او و یارانش ملحق شویم.

محمدمهدی دادمان

رئیس حوزۀ هنری انقلاب اسلامی