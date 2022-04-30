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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۷:۰۵

استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛

اشرافیت کامل علمی و پهبادی نیروهای مسلح در مرزهای خراسان جنوبی

اشرافیت کامل علمی و پهبادی نیروهای مسلح در مرزهای خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: اشرافیت علمی و پهپادی نیروهای مسلح از جمله ارتش و مرزبانی در مرزهای استان کامل و عالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه شب در بازدید از پاسگاه‌های مرزی ارتش در مناطق گزیک و یزدان با بیان اینکه نیروهای مسلح دلاورانه مرز را به خوبی کنترل می‌کنند، اظهار کرد: بدون شک این نیروها آمادگی کامل در حراست از مرزها را داشته که شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به روحیه نشاط و ایمان در فرماندهان و سربازان، بیان کرد: همچنین اشرافیت علمی و پهپادی نیروهای مسلح از جمله ارتش و مرزبانی در مرزهای استان کامل و عالی است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در بازدیدهایی که داشتیم، هر نوع ورود غیرمجاز در مرز از طرف افغانستان مورد رصد نیروهای مسلح قرار داشته است.

وی با بیان اینکه همچنین هماهنگی عالی و خوبی بین نیروهای ارتش و مرزبانی وجود دارد، افزود: این وحدت و یکپارچگی که در بین نیروهای مسلح است، بسیار ستودنی است.

قناعت با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در مرز، اظهار کرد: اگرچه امکانات در مرز ما عالی و کامل است اما در این بازدیدها برخی درخواست‌ها مطرح شد که این درخواست‌ها با هماهنگی در سطح استان، اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 5479046

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