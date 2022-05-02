به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۱۲ فیلم بلند سینمایی حاضر در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس معرفی شدند.

در این دوره از جشنواره، یک فیلم از یک سینماگر غیرایرانی اهل سوییس به همراه ۱۱ فیلم از کارگردان‌های ایرانی در حالی به نمایش درمی‌آید که برخی از این فیلم‌ها تاکنون هیچ نمایشی در ایران نداشته‌اند.

در این دوره از جشنواره در بخش آثار بلند سینمایی، فیلم‌های «ابر بارانش گرفته» ساخته مجید برزگر، «انتهای اوین» ساخته مهدی تراب‌بیگی، «بی‌همه چیز» ساخته محسن قرایی، «تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده، «جهان، نیمکره شمالی» ساخته حسین تهرانی، «خورشید آن ماه» ساخته ستاره اسکندری، «داستان زودگذر» ساخته رومد وایدر فیلمساز سوییسی، «روز مات» ساخته محمود نوری، «مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان، «مغز استخوان» ساخته حمیدرضا قربانی، «منطقه پایانی» به کارگردانی بردیا یادگاری و احسان میرحسینی و «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری حضور دارند.

طبق قوانین جشنواره، تمامی فیلم‌های فیلمسازان ایرانی چه فیلم‌هایی که در داخل ایران ساخته شده‌اند و چه آثاری که خارج از ایران تولید شده‌اند به همراه فیلم‌های فارسی‌زبان و همچنین فیلم‌هایی که درباره ایران توسط فیلمسازان غیرایرانی ساخته شده‌اند، امکان حضور در این جشنواره را دارند.

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در زوریخ سوییس روز ۲۶ می (۵ خرداد) آغاز می‌شود و تا اول ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد ۱۴۰۱) ادامه می‌یابد.

اسامی داوران و فیلم‌های بخش‌های کوتاه و مستند حاضر در دوره هشتم جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ متعاقباً اعلام خواهد شد. مدیریت روابط عمومی این جشنواره را نغمه دانش آشتیانی برعهده دارد.