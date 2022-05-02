به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن عید سعید فطر اظهار داشت: به منظور برگزاری هر چه با شکوه تر نماز عید سعید فطر و همچنین پیشگیری از وقوع تصادفات و گره‌های ترافیکی محدودیت‌های ترافیکی در شهر قم اعمال می‌شود.

وی بیان داشت: از ساعت ۶ صبح روز سه شنبه مصادف با عید سعید فطر از سمت چهار راه غفاری به سمت سه راه خورشید، خیابان اراک زیرپل نیروگاه به سمت حرم مطهر، از دوربرگردان بلوار شهید منتظری به سمت بلوار بهار، از میدان روح الله به سمت چهار راه شهدا و چهار راه حجتیه توقف ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان قم با توصیه به شهروندان قمی در خصوص استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد: رانندگان وسایل نقلیه شخصی نیز به منظور جلوگیری از ترافیک در خیابان‌ها از توقف دوبل خودداری کنند.