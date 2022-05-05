صدور دستور ویژه برای دستگیری عوامل زورگیری در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری پور عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار فیلم زورگیری در شهریار که در فضای مجازی منتشر شده است اظهار داشت: در این رابطه شاهد زورگیری تعدادی از یک شهروند بودیم که به سرعت موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

عسگری پور با اشاره به اینکه وقوع این موارد خط قرمز دستگاه قضائی است گفت: دادستانی در این راستا با قدرت ورود کرده و دستور پیگیری ویژه پرونده و دستگیری متهمان صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تشکیل پرونده قضائی در این خصوص خبر داد و بیان داشت: ضابطان قضائی دستورات ویژه را برای ابلاغ به متهمان دریافت کرده اند.

وی افزود: قاطعانه با هنجارشکنانی که قصد تعرض به نوامیس مردم را دارند برخورد خواهیم کرد.