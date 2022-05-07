گوشی فروش اینستاگرامی کلاهبردار از آب درآمد

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش تلفن‌های همراه ارزان قیمت از بنده کلاهبرداری کرده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت در فضای مجازی به دنبال خرید یک تلفن همراه برای خود بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از تلفن‌های همراه با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بود بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور مبلغی جهت خرید یک تلفن همراه برای آنها واریز کردم اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

وی بیان نمود: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش تلفن همراه شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

معظمی با اشاره به اینکه متهم بیش از پنج میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه فروش تلفن‌های همراه با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خریدهای خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید زیرا افراد سودجو این فضا را مکانی مناسب جهت انجام اعمال مجرمانه خود می‌دانند و از ساده لوحی برخی از کاربران پلی می‌سازند برای رسیدن به مقاصد مالی نامشروع خود، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.