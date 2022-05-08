به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستور کار این جلسه به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
- گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی
- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آئین نامه داخلی مجلس
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶
- گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری
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