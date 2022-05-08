مرکز دیالیز و تالاسمی بیمارستان مهرستان به بهره برداری رسید

محمد معشوری در حاشیه افتتاح این مرکز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به مخاطرات جاده‌ای و زمان بر بودن فرایند دیالیز به منظور رفاه حال بیماران مرکز دیالیز و تالاسمی بیمارستان امید مهرستان با ظرفیت ۱۰ تخت و دستگاه دیالیز با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان به همت خیرین نیک اندیش به ویژه استان فارس به بهره برداری رسید.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر افزود: افتتاح مرکز اکسیژن ساز با همت خیرین و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از دیگر پروژه‌ها بود.

سهیلا محبی نماینده خیرین استان فارس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توفیقی حاصل شد تا با مشارکت خیرین نیک اندیش سراسر کشور و با توجه به نیاز سنجی این منطقه امروز شاهد افتتاح و بهره برداری مرکز دیالیز و تالاسمی بیمارستان امید مهرستان باشیم.

وی گفت: خیلی از عزیزانی که درگیر بیماری کلیوی بودند نیاز سنجی شد و با توجه به نیاز این منطقه پروژه ساخت این مرکز را آغاز کنیم تا بخشی از هزینه‌های ایاب و ذهاب وبعد مسافت این بیماران به دیگر شهرستانها را کاهش دهیم.

مبحی بیان داشت: این مرکز در فروردین ماه ۱۴۰۰ با عنوان حال خوب پنج شنبه‌ها هر نفر ۵ هزار تومان با حضور عدالت محور کلیه اقشار مردمی آغاز شد.

ناصر درازهی، فرماندار مهرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساختمان این مرکز در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر کم نظیر است.

وی افزود: بیماران دیالیزی سطح شهرستان مجبور بودند با بعد مسافت و هزینه‌های ایاب و ذهاب و همچنین خطرات جاده‌ای به دیگر شهرستانها برای مراحل درمانی مراجعه کنندکه خوشبختانه با افتتاح مرکز دیالیز و تالاسمی بیمارستان امید مهرستان این مشکلات به حداقل خواهد رسید.

درزاهی تصریح کرد: حمایت‌های رابعین ارتش جمهوری اسلامی ایران و خیرین نیک اندیش استان فارس و همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در ساخت این مرکز قابل تقدیر است و امیدواریم این اقدام عام المنفعه تداوم داشته باشد.

گفتنی استف این مرکز با حضور خیرین، امیر سرتیپ دوم قیجی فرمانده تیپ ۲۸۸ زرهی خاش، فرماندار مهرستان، اعضای شورای تأمین، شورای اداری، معتمدین، پزشکان و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.