پهلوگیری دو فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کتابی با بیان اینکه بار این دو کشتی ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم و ۲۸ هزار و ۶۰۰ تن برنج است، افزود: گندم‌های وارداتی به صورت حمل یکسره از کشتی در کامیون‌ها بارگیری و به سرعت به سراسر کشور فرستاده می‌شود.

رئیس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۱ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی به وزن ۶۳۰ هزار تن در این بندر پهلو گرفته اند که ۷۵ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی با اشاره به اینکه گندم، روغن و ذرت بیشترین کالاهای اساسی تخلیه شده در بندر شهیدرجایی بندرعباس است، اضافه کرد: مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس رتبه دوم واردات کالاهای اساسی را در کشور دارد.