به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «در ساحل» به کارگردانی ابوالحسن کیوان برای حضور و رقابت در بخش اصلی جشنواره «عشق و امید بارسلونا» که از ۱۵ تا ۱۹ شهریور برابر با ۶ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰ در اسپانیا برگزار می‌شود، انتخاب شد. نامزدهای این بخش متعاقبا اعلام می‌شود.

همچنین این فیلم به تازگی جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را از بیستمین دوره جشنواره «جهان چندفرهنگی» آمریکا که از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در آمریکا برگزار شد، دریافت کرده است.

«در ساحل» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالحسن کیوان در جزیره کیش فیلمبرداری شده است.

ابراهیم خودستان، مقداد رئیسی، میلاد آذر آئین، مجید مروتی و حمید رستم خانی به عنوان بازیگر در این فیلم حضور داشته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «مرد جوانی که نامزدش از ایران مهاجرت کرده، روزها در ساحل به انتظار او نشسته است. برادرش هر روز به او سر می‌زند و برایش غذا و آب می‌آورد و گاهی او را سرزنش می‌کند که دیگر از این وضع خسته شده است، تا اینکه یک روز …»

فیلم «در ساحل» تاکنون به دوازده فستیوال جهانی راه یافته و جوایزی به دست آورده است که از جمله آنها می‌توان به حضور در فستیوال بین المللی مادرید اسپانیا، حضور در فستیوال فیلم مریلند آمریکا و دریافت بهترین تهیه کنندگی از فستیوال بین المللی فیلم آمستردام هلند اشاره کرد.

فیلمبرداری و تدوین: ابوالحسن کیوان، مدیر تولید: نریمان اقبالی، دستیار کارگردان: شبرخ گلباز حق و موسیقی: کوین مک لوید برخی از عوامل این فیلم کوتاه هستند.