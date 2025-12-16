یوسفی: نقش فرهنگ و سبک زندگی، کلید اصلی پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی صبح سه شنبه در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان زنجان، با خیرمقدم به حاضران و میهمانان جلسه، اظهار کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، مسئله‌ای چندبعدی است که بدون توجه جدی به ابعاد فرهنگی، اعتقادی و سبک زندگی، دستیابی به نتایج پایدار در آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بخش‌های فرهنگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد نقش پررنگ و تعیین‌کننده‌ای دارند، افزود: ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تقویت باورهای دینی، ارتقای اخلاق اجتماعی و نهادینه‌سازی روحیات صحیح فردی و اجتماعی، می‌تواند جامعه را در برابر آسیب‌های ناشی از اعتیاد ایمن کند.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه اعتیاد بخش قابل توجهی از بدنه فعال جامعه، به‌ویژه جوانان، را درگیر می‌کند، تصریح کرد: جوانان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و در صورتی که گرفتار این آسیب نشوند، می‌توانند منشأ خیر، پیشرفت و اثرگذاری مثبت در جامعه باشند، اما ورود آن‌ها به چرخه اعتیاد، مشکلات جدی و آسیب‌های متعددی را برای خانواده و اجتماع به همراه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه اعتیاد صرفاً یک آسیب اجتماعی نیست، خاطرنشان کرد: این پدیده زمینه‌ساز بروز ده‌ها آسیب دیگر در خانواده‌ها و جامعه می‌شود و پیامدهای آن تنها به فرد معتاد محدود نمی‌ماند، بلکه اعضای خانواده و محیط پیرامونی را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به وظایف ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی هم در حوزه پیشگیری و هم در مرحله پس از بروز آسیب، برنامه‌ها و اقدامات متعددی را دنبال می‌کند و موضوع اعتیاد یکی از محورهای جدی فعالیت‌های فرهنگی این سازمان است.

حجت‌الاسلام یوسفی به فعالیت روحانیون مستقر در مناطق آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین شهرها اشاره کرد و افزود: بخشی از روحانیون مستقر به‌صورت میدانی و مستمر در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعال هستند و حتی در برخی موارد، در مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد نیز به ارائه خدمات فرهنگی و معنوی می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه موضوع سبک زندگی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جلسات توجیهی مبلغین به‌صورت جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: هیئت‌های مذهبی، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سایر تشکل‌های وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز ظرفیت‌های مهمی در این زمینه به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام یوسفی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان بیان کرد: اجرای برنامه‌های مشترک و تقویت همکاری‌ها، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه دارد و سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد در هر بخشی که نیاز به نقش‌آفرینی بیشتر باشد، به‌صورت جدی وارد عمل شود.

وی با اعلام آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای اجرای مصوبات کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان، گفت: این سازمان از طریق مبلغین، تشکل‌های مذهبی، مؤسسات تحت اشراف و همچنین ظرفیت‌های رسانه‌ای خود، مصوبات این نشست‌ها را به‌صورت منسجم و مستمر پیگیری خواهد کرد.