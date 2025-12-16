به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارقان حرفهای اماکن خصوصی و انباریهای منازل در دو عملیات پلیسی خبر داد و گفت: در مجموع با اعتراف متهمان، ۱۶ فقره سرقت کشف و بیش از ۹ میلیارد ریال اموال مسروقه ضبط شد.
مافی در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در محلههای کارگاهی قلعهنو و همچنین سرقت از انباری مجتمعهای مسکونی در سطح شهرستان ری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۲۱۱ قلعهنو با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دو سارق سابقهدار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند که در بازرسی از محل، اموالی به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد. این متهمان در مواجهه با مستندات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف قلعهنو اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی ری ادامه داد: همچنین مأموران کلانتری ۱۷۲ حرم حضرت عبدالعظیم (ع) با پیگیری سرقتهای سریالی از انباری مجتمعهای مسکونی، یک سارق حرفهای را شناسایی و دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه وی، اموالی شامل چرخ خیاطی، دوچرخههای ورزشی و سایر اقلام به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف شد.
مافی با اشاره به اعتراف این متهم به سرقت و شناسایی ۶ شاکی در این پرونده، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
وی در پایان با تأکید بر نقش پیشگیرانه شهروندان خاطرنشان کرد: استفاده از قفلهای استاندارد، دربهای مقاوم و نصب دوربینهای مداربسته در مشاعات مجتمعهای مسکونی میتواند نقش مؤثری در کاهش سرقت داشته باشد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
