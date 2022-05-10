به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «پسر انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی به بخش رسمی آثار بلند داستانی ایسیکا گلوبال در ایتالیا راه یافت.

سرمایه گذاری این فیلم را وحید دلیلی و پخش بین الملل آن به عهده شرکت «سیلور مونت» در انگلیس است.

در «پسر انسان» بهنام شرفی، لیلا زارع، مجید پتکی، پریا مردانیان و هادی افتخارزاده از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

جشنواره جهانی فیلم ایسکیا گلوبال از سال ۲۰۰۳ در جزیره ایسکیا، ایتالیا برگزار می‌شود. این جشنواره محبوب‌ترین رویداد تابستانی فیلم در جهان با نمایش‌ فیلم های ایتالیایی و بین‌المللی است که با حضور هنرمندان شناخته شده از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ جولای مصادف با ۱۹ تا ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود.

از جمله عوامل این فیلم می توان به تهیه کنندگان: وحید دلیلی و سپیده میرحسینی، مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، طراحی و ترکیب صدا: بهروز معاونیان، صدابردار: فرزان معاونیان، آهنگساز: پیام آزادی، نویسندگان: پناه خدایاری و سپیده میرحسینی، دستیار یک و مدیر برنامه ریزی: یوسف طاهریان، منشی صحنه: پونه خامین، عکاس: پوریا نوری، موسیقی موزیک بند: اشکان نعیم، چهره پرداز: پروین نویدی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، طراح لباس: مریم قاسمی، طراح صحنه : پگاه آذر کمان، طراح پوستر: طاها ذاکر.