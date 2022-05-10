نیروی انسانی و مرکز ثابت انتقال خون در لامرد تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رستگار ظهر سه شنبه در بازدید مدیرکل انتقال خون استان فارس از مرکز انتقال خون لامرد گفت: ساختمان انتقال خون لامرد ده سال پیش با پیشنهاد شبکه بهداشت و درمان و مسئولان، توسط خیرین احداث شده است که در این سال‌ها منشأ خیرات فراوان بوده است.

رستگار گفت: با توجه به صنعتی شدن لامرد و نزدیک بودن به مناطق صنعتی در استان‌های جنوبی کشور، شهرستان لامرد به عنوان قطب پزشکی در حال خدمت به مردم است که لازم است مرکز انتقال خون لامرد از حالت سیار به ثابت تبدیل شود.

فرماندار لامرد گفت: یکی از مشکلات مرکز انتقال خون لامرد نبود نیروی انسانی است که لازم است با توجه به دستورات استاندار فارس، نسبت به تعیین تکلیف نیروهای این مرکز اقدام شود.

اسماعیل رستگار فرماندار لامرد گفت: یکی از درخواست‌های مردم و خیرین لامردی ثابت شدن مرکز انتقال خون لامرد و تأمین نیروی انسانی آن است که با توجه به فعال بودن این مرکز امیدواریم این درخواست مردمی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار لامرد گفت: اورژانس هوایی در لامرد در حال پیگیری است و وجود مرکز انتقال خون ثابت یکی از نیازهای ضروری شهرستان لامرد است.

فرماندار لامرد گفت: خیرین شهرستان لامرد در همه مراکز بهداشتی درکنار بخش بهداشت و درمان هستند و خدمات ارزشمند آنها زبانزد شده است که توقع دارند بخش دولتی نیز توجه بیشتری به مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستان داشته باشند.

در این دیدار اکبر زاده مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: اولویت ما تجهیز مرکز انتقال خون لامرد است که لازم است در مرحله اول ساختمان خیرساز در تملک انتقال خون قرار گیرد تا بشود برای آن تجهیزات لازم اختصاص داده شود.

مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: خدمات ارزشمند خیرین در حوزه انتقال خون با توجه به معین بودن استان فارس در حوزه انتقال خون بسیار فراوان است که حتی فرآورده‌های خونی در اختیار بیش از ۳ هزار نفر از بیماران تالاسمی در استان‌های دیگر نیز قرار می‌گیرد.

دکتر اکبرزاده همچنین از مسئولان شبکه بهداشت و درمان خواست تا با اختصاص پرستار و پزشک در کنار همکاران مرکز انتقال خون لامرد باشند.