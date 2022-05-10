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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۷

یک منبع امنیتی در عراق:

پادگان نظامیان ترکیه در شمال «دهوک» هدف حمله موشکی قرار گرفت

پادگان نظامیان ترکیه در شمال «دهوک» هدف حمله موشکی قرار گرفت

یک منبع امنیتی عراقی از حمله به پادگان نظامیان ترکیه در شمال استان دهوک (در شمال عراق) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عراقی المطّلع، یک منبع امنیتی عراقی عصر امروز سه شنبه اعلام کرد: پادگان «سیری» متعلق به نظامیان ترکیه در شمال دهوک هدف حمله موشکی پ. ک. ک قرار گرفت.

بنابر این گزارش، این حمله موشکی با استفاده از یک فروند موشک هدایت‌ شونده انجام شد و در پی آن نظامیان ترک به سوی اطراف روستای صارکی تیراندازی کرده و حملات توپخانه‌ای علیه آن انجام دادند.

بر اساس گزارش مذکور، این سومین حمله علیه پایگاه نظامیان ترکیه در شمال عراق طی یک ماه اخیر محسوب می‌شود.

گفتنی است که عملیات نظامی ارتش ترکیه از ۲ هفته پیش در مناطق زاب، افاشین و متین در خاک عراق آغاز شده و هنوز مقامات بغداد و اربیل واکنشی به این تحرکات نشان نداده‌اند.

کد مطلب 5486811

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چند نفر تلف شدنگ
    • ایرانی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      2 2
      پاسخ
      خب معلومه دیگه کار کیه، تروریست های کرد دارن نابود میشن اینطوری پشتک میندازن ولی ترکیه اینبار خیلی مصممه میخواد نابودشون کنه کشورهای منطقه خیالشون راحت بشه از دست این بزهای کوهی.

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