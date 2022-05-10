پادگان نظامیان ترکیه در شمال «دهوک» هدف حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عراقی المطّلع، یک منبع امنیتی عراقی عصر امروز سه شنبه اعلام کرد: پادگان «سیری» متعلق به نظامیان ترکیه در شمال دهوک هدف حمله موشکی پ. ک. ک قرار گرفت.

بنابر این گزارش، این حمله موشکی با استفاده از یک فروند موشک هدایت‌ شونده انجام شد و در پی آن نظامیان ترک به سوی اطراف روستای صارکی تیراندازی کرده و حملات توپخانه‌ای علیه آن انجام دادند.

بر اساس گزارش مذکور، این سومین حمله علیه پایگاه نظامیان ترکیه در شمال عراق طی یک ماه اخیر محسوب می‌شود.

گفتنی است که عملیات نظامی ارتش ترکیه از ۲ هفته پیش در مناطق زاب، افاشین و متین در خاک عراق آغاز شده و هنوز مقامات بغداد و اربیل واکنشی به این تحرکات نشان نداده‌اند.