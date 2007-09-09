مرحوم علیرضا حیدری کارنامه نشر خوارزمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور ناشران و چهره های فرهنگی و ادبی کشور چون رضا سید حسینی، بهروز غریب پور، دکتر محمد علی موحد، ابوالحسن مختاباد، حسن کیائیان، داوود موسایی و... برگزار شد، پیکر آن مرحوم از مقابل دانشگاه تهران و از کنار کتابفروشی های خیابان انقلاب تشییع شد.

حسین علیخانی مدیر انتشارات آگاه و آگه با قدردانی از اقدامات مرحوم حیدری گفت: خوارزمی اولین موسسه ادبی بود که ویرایش به سبک امروزی و علمی را در کشور راه اندازی کرد و کیفیت کتاب های چاپی در کشور را به سطح استاندارد رساند.

باقرزاده مدیر انتشارات توس نیز با اشاره به اینکه ویرایش اصولی کتاب را حیدری به سایر ناشران ایرانی آموخت افزود: چاپ کتاب های یکدست با یک فرم و یک شکل و ارتقای کیفیت ظاهری کتاب، علاقه مندان را به خرید تمام مجموعه های چاپ شده خوارزمی ترغیب می کرد.

حسن کیائیان مدیر نشر چشمه، مرحوم حیدری را از ناشران برجسته نسل گذشته دانست و خاطرنشان کرد: حیدری با توجه به دانش و تجربه ای که اندوخته بود در میان ناشران کشور جایگاه ویژه ای داشت. دقت و وسواس وی در انتخاب، آماده سازی و انتشار کتاب بی نظیر بود و به همین دلیل خوارزمی رفته رفته به یکی از ناشران بزرگ کشور تبدیل شد.

هاشمی مدیر انتشارات روزبهان هم که در شرکت تعاونی ناشران و انتشارات خوارزمی بیش از 40 سال با حیدری همکار بود، دانسته های شخصی وی را غنی تر از دانسته های دانشگاهی وی دانست و افزود: مهم ترین ویژگی مرحوم حیدری حوصله زیاد و تسلط او به حوزه ادبیات و ویراستاری بود.

موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر نیز انتشارات خوارزمی را فاقد هرگونه کار چاپ شده ضعیف دانست و گفت: از نظر حرفه ای دوره های کتب فلسفی خوارزمی بی نظیر بود و بی شک برای او تا زمانی طولانی جایگزین نخواهیم داشت.

کامران فانی هم که در مراسم تشییع مرحوم حیدری حاضر بود به خبرنگار مهر گفت: شیوه ارائه کتاب خوارزمی به قدری منحصر به فرد و جذاب بود که همه کتاب هایش خریداری می شد. اعتبار یک نشر اعتبار کارنامه کاری آن است و مرحوم حیدری کارنامه نشر خوارزمی بود.

همچنین دکتر محمد علی موحد که برخی تالیفاتش توسط شرکت سهامی خوارزمی به چاپ رسیده است، حیدری را استادی مطمئن و برجسته معرفی و خاطرنشان کرد: حیدری آثاری را به چاپ رساند که با چاپ های خارجی همسنگ بود و همه اینها به خاطر علاقه وی به کارش و ایمان او نسبت به کار علمی بود.

به گزارش مهر، مرحوم علیرضا حیدری مدیر شرکت سهامی انتشارات خوارزمی از ناشران اثرآفرین و در واقع یک ناشر مولف بود که 2 سال هم سردبیری نشریه سخن را به عهده داشت. ابداع طرح جلد یکسان برای مجموعه های مختلف، ارائه ویرایش و تصحیح اصولی متون در عرضه نشر، ریاست انتشارات دانشگاه صنعتی شریف و چاپ کتب آموزشی از جمله اقدامات وی در 50 سال فعالیت وی در حوزه صنعت چاپ و نشر بود.