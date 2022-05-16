به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد شبکه ارتباطی ویژه شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث و سوانح در نشست نمایندگان سازمان‌های مسئول و همکار در این حوزه بررسی شد.

در این نشست نمایندگانی از سازمان مدیریت بحران کشور، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، مرکز ارتباطات شهرداری تهران، شرکت گاز استان تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت توزیع برق تهران بزرگ، شرکت مخابرات منطقه تهران، هلال احمر استان تهران، مرکز اورژانس تهران و آتش‌نشانی تهران حضور داشتند و الزامات بررسی ایجاد این شبکه و چالش‌های ارتباطات بحران مطرح شد.

در این نشست نمایندگان سازمان‌ها نقطه نظرات خود را در خصوص شبکه اضطرار اعم از دریافت فرکانس مشترک، تعداد فرکانس لازم، دیجیتال یا آنالوگ بودن شبکه بی‌سیم، محل‌های دیسپچینگ و پیشنهاد کدینگ برای نوع حادثه و محل‌های حادثه ارائه کردند. همچنین مقرر شد پیشنهادات سازمان‌های ذیربط در خصوص دیسپچینگ مشترک و شبکه بی‌سیم آنالوگ اضطراری ارائه و استانداردها و نیازمندی‌های مرتبط احصاء شود.