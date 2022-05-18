دولت در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی عجله کند

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات هر کیلوگرم شیر خام را به قیمت ۱۲ هزار تومان از دامداران خریداری می‌کنند گفت: ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت شیر خام مربوط به ۲۱ اردیبهشت ماه است اما کارخانجات می‌گویند از ۲۵ یا ۲۶ اردیبهشت ماه این قیمت را محاسبه می‌کنند.

وی اضافه کرد: خواسته دامداران این است که از زمان ابلاغیه وزیر این مصوبه اجرا و قیمت شیر خام ۱۲ هزار تومان محاسبه شود.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مشکلات تولید کنندگان بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: نیازی به نظارت در این زمینه وجود ندارد بلکه دولت باید فقط مشکلات مالی تولید کنندگان را حل کند.

عالی توضیح داد: اگر نهاده به اندازه کافی وجود داشته باشد تقاضای بازار را جواب می‌دهد و بعد از مدتی بازار به تعادل خواهد رسید ضمن اینکه اگر با مازاد مواجه شویم می‌توان برنامه ریزی و آن را صادر کرد.

دولت در ارائه دامدار کارت عجله کند

وی درباره اختصاص دامدارکارت به تولید کنندگان و تأمین نقدینگی آنها از این طریق گفت: هنوز ابلاغیه دامدارکارت به استان‌ها نرسیده در حالی که دام یک موجود زنده است و احتیاج به غذا دارد. ما نمی‌توانیم به دام بگوییم چند روز غذا نخورد تا این ابلاغیه برسد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود کسی هم به دامداران نهاده نسیه نمی‌فروشد تصریح کرد: چنین اقداماتی باید به صورت آنی انجام شود تا دست تشکل‌ها و دامداران پر باشد که بتوانند نهاده تأمین کنند.

عالی با بیان اینکه در چنین شرایط حساسی سرعت در انجام کارها اهمیت فوق العاده ای دارد گفت: به عنوان مثال درباره خرید شیر مازاد به دامداران ما جلسه‌ای را با مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار کردیم و در این زمینه مذاکرات لازم را انجام دادیم. دستورالعمل‌ها آماده شده و استان‌ها در حالت آماده باش هستند تا اگر مشکلی در زمینه خرید شیر خام مشکلی پیش آمد ورود و محصول مازاد را جمع آوری و ذخیره سازی کنند.

در تولید و تأمین گوشت قرمز و شیرخام هیچ مشکلی نداریم / قیمت منطقی گوشت ۱۴۰ هزار تومان است

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای بازار گوشت و نوسانات شدید قیمتی این کالا گفت: در این زمینه دولت می‌توانند از ظرفیت‌های تشکل‌ها بهره بگیرد و ما به راحتی قادر هستیم گوشت را از مناطقی که تولید مازاد وجود دارد به نقاطی که با کمبود مواجه هستند منتقل کنیم.

عالی در واکنش به این مسئله که گفته می‌شود افزایش قیمت نهاده‌های دامی منجر به گرانی بیشتر قیمت گوشت خواهد شد، افزود: قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده (گوساله و گوسفند نر) بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است و قیمت منطقی آن برای مصرف کنندگان باید حدود ۱۴۰ هزار تومان باشد اما دلالان بازار این کالا را بر هم زده و سودجویی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه در سالهای جایگاه تشکل‌های تولیدی به شدت ضعیف شده و این تشکل‌ها قادر به ایجاد و مدیریت زنجیره تولید نیستند. به همین جهت بازار کالاهای اساسی دچار نوسانات جدی می‌شود.

عالی با تاکید بر اینکه در زمینه تولید گوشت و شیر هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد گفت: حتی نیازی به واردات گوشت به کشور هم نداریم و عده‌ای جو روانی درست کرده و باعث ایجاد هیجان در جامعه شده اند تا نیاز به واردات احساس شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ مشکلی در تولید و تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت وجود ندارد از مردم می‌خواهیم که از رفتارهای هیجانی بپذیرند و باعث ایجاد تلاطم در بازار کالاها نشوند.