قیمت گوشت و شیر فعلا ارزان نشده است

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با مهر درخصوص وعده شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر واگذاری نهاده های ارزان قیمت به دامداران اظهار داشت: متاسفانه علی رغم وعده های شرکت پشتیبانی امور دام، تاکنون این شرکت هیچ نهاده ای را در اختیار دامداران نگذاشته است.

وی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که نهاده های ارزان قیمت در اختیار دامداران قرار نگیرد، قیمت گوشت و شیر در بازار کاهش نخواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشوراضافه کرد: چطور دامداری که هنوزکنجاله سویا را کیلویی 1600 تومان خریداری می کند ،شیر خام را به قیمت 630 تومان در اختیار شرکتهای فرآورده لبنی بگذارد؟

وی با انتقاد از عملکر شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: اگر این شرکت تعطیل شود نفعش برای دامداران و مرغداران بیشتر خواهد بود، چون عملا با توجه به هزینه سرباری که این شرکت دارد، حداقل 20 درصد نهاده هایی که عرضه می کند، بالاتر از قیمت بازار است.

سلطانی اضافه کرد: وقتی برخلاف قانون افزایش بهره وری و اصل 44 ، اختیاراتی را به شرکتی که درحال واگذاری است و بیش از هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد، می گذارند، نتیجه بهتر از این نمی شود.

وی ادامه داد: اگر ابزار کاهش قیمت یا همان یارانه ها را در اختیار اتحادیه ها بگذارند، قیمت گوشت و شیر را در بازار کاهش خواهیم داد.

پیش از این صدرالله دولت مدیرعامل مرکز پشتیبانی امور دام از توزیع علوفه ارزان به صورت نامحدود بین دامداران خبر داده و گفته بود که قیمت نهاده‌های توزیعی 50 درصد نسبت به بازار ارزانتر است.